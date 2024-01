Lionel Messi i Cristiano Ronaldo nie zagrają przeciwko sobie w zbliżającym się meczu w ramach "Rijad Season Cup". Trener podjął decyzję Jakub Jabłoński

Kibice nie będą zadowoleni. "Last Dance" nie dojdzie skutku. Gwiazdor wykluczony! FRANCK FIFE/AFP/East News

Lionel Messi i Cristiano Ronaldo przez lata rywalizowali na hiszpańskim oraz europejskim podwórku o miano tego najlepszego. Mecze z ich udziałem budziły ogromne emocje i do każdego zasiadaliśmy jak do telenoweli. W czwartek miał być słynny "Last Dance", ale jak się okazuje - zagra tylko jeden z nich. Trener na konferencji prasowej to potwierdził.