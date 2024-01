Lionel Messi i Luis Suarez zdobyli po golu w sparingu Interu Miami. Amerykanie przegrali z Al Hilal 3:4

Luis Suarez i Lionel Messi zdobyli po bramce przeciwko Al Hilal

Inter Miami w trakcie przygotowań do nowego sezonu Major League Soccer wybrał się do Arabii Saudyjskie, żeby wziąć udział w towarzyskim turnieju Riyadh Season Cup. Amerykański zespół w swoim pierwszym meczu na Półwyspie Arabskim zmierzył się z Al Hilal, w którego składzie wystąpili między innymi Aleksandar Mitrović, Ruben Neves, czy Sergej Milinković-Savić.

Spotkanie świetnie rozpoczęła saudyjska drużyna, bo już po 13 minutach prowadziła 2:0. Bramki dla Al Hilal zdobyli Abdullah Al Hamdan i wcześniej wspomniany serbski napastnik - Mitrović. Jednak potem do roboty wziął się zespół z Florydy. W 34. minucie kontaktowego gola strzelił Luis Suarez. Była to pierwsza bramka dla Urugwajczyka po dołączeniu do amerykańskiej drużyny.