ŁKS Łódź - Cracovia ONLINE. Obie ekipy podrażnione po meczach ostatniej kolejki. TRANSMISJA TV NA ŻYWO!

ŁKS - Cracovia ONLINE

Jacek Zieliński, trener Cracovii, po meczu z Pogonią: - Jest mi przykro, że Kamila Glika wpuściliśmy "na konia". Kiedyś jednak musiał być ten debiut. Nie mam do niego pretensji. Trafił na mecz, w którym nic nie szło. Co można więc oceniać? Nie będziemy laurek wystawiać... Kamil jest w trudnej sytuacji, bo nadrabia stracony czas. Nie grał od maja. Liczyliśmy na jego liderowanie, ale ewidentnie szybko nam się to posypało, straciliśmy dwie bramki i poszło, jak poszło.

Kazimierz Moskal, trener ŁKS-u: - Cracovia jest w dość podobnej sytuacji. Też nie mają ostatnio dobrej serii w lidze, a i podobnie wyglądał ich ostatni mecz w Pucharze Polski. To bardzo niewygodny rywal. Grają piątką obrońców, nie jest z nimi łatwo. Musimy być gotowi na to, że obrona rywala będzie mocno skonsolidowana, ale pewnie pojawią się fazy meczu, kiedy będą musieli wyjść wyżej. Sytuacja w naszego meczu z Jagiellonią skonsolidowała dodatkowo zespół. Tak jak to, że zdołaliśmy zremisować z wiceliderem. Chciałbym, żeby przyniosło to efekt w meczu z Cracovią.