Magazyn Fortuna 1. Ligi. Skróty meczów 2. kolejki. Wielkie emocje w starciu Polonii Warszawa z Wisłą Kraków, zaskakująca porażka Lechii

Fortuna 1. Liga. Skróty meczów 2. kolejki

Lechia Gdańsk po udanej inauguracji rozgrywek na zapleczu PKO Ekstraklasy musieli już w drugiej serii gier uznać wyższość przeciwnika. Tym razem - beniaminka z Lublina. Motor zagrał kapitalny mecz, w którym wykorzystał nieporadność gdańszczan w ofensywie, którzy nie potrafili przeprowadzić praktycznie żadnej składnej akcji. Skromne zwycięstwo zagwarantował drużynie prowadzonej przez Goncalo Feio - Bartosz Wolski w doliczonym czasie gry.

Z kolei Wisła Kraków, która w poprzedniej kolejce tylko zremisowała z Górnikiem Łęczna 2:2 udała się w delegacje do Warszawy na mecz z tamtejszą Polonią. Spotkanie obfitowało w ogrom emocji i ostatecznie "Biała Gwiazda" wywiozła ze stolicy trzy punkty, choć i to nie było do końca takie pewne.

W ostatnich minutach bowiem to gospodarze zdobyli bramkę za sprawą Michała Grudniewskiego, ale arbiter dopatrzył się zagrania ręką bramkarza, który pobiegł na ostatnią akcję wesprzeć kolegów w pole karne rywala.