Marcin Bułka dostanie swoją szansę w OGC Nice jako pierwszy bramkarz na początku nowego sezonu ligi francuskiej

Bułka doczekał się swojej szansy! Wykorzysta ją?

Jak donosi francuski dziennik „L'Équipe” na początku nowego sezonu to właśnie Bułka ma być podstawowym bramkarzem. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta przez trenera Didiera Digarda, ale ma się wyklarować w ciągu najbliższych kilku dni. Jeśli wierzyć francuskim mediom oraz patrząc na aktualną dyspozycję jego rywala - Kaspera Schmeichela to Bułka wydaje się murowanym faworytem do założenia bluzy z numerem 1.