Marcin Bułka wygrał sensacyjnie z PSG (3:2). Francuskie media mają pewne zastrzeżenia do bramkarza OGC Nice. "Nie jest zwolniony z krytyki"

Bułka nie jest zwolniony z krytyki

Francuskie media głównie zarzucają mu to, że mógł zdecydowanie lepiej się zachować przy pierwszym trafieniu dla PSG autorstwa Kyliana Mbappe , który przełamał ręce Bułki w 29. minucie. Drużyna z Nicei wygrywała za sprawą Tarema Moffiego w 21. minucie. Bramka wyrównująca autorstwa niekwestionowanej gwiazdy francuskiej piłki sprawiła, że drużyna Polaka schodziła na przerwę z remisem na Parc des Princes.

Mimo fantastycznego początku drużyny z Lazurowego Wybrzeża, jak samego polskiego bramkarza to 23-latek nie jest zwolniony z fali krytyki, która pojawiła się po meczu z Paris Saint-Germain na Parc des Princes .

- Nie miał zbyt wiele pracy aż do pierwszego strzału Mbappe, który doprowadził do remisu. Nie jest zwolniony ze wszystkich zarzutów w sprawie swojej interwencji. Potem spisywał się bardzo dobrze. Wyróżnił się kilkoma autorytarnymi interwencjami i ponownie skapitulował po strzale Mbappe - podsumowało jego występ "Foot Mercato", które dało mu notę 4,5 (skala 1-10) za to spotkanie.