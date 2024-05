Marina ogłosiła płeć dziecka. To dziewczynka, więc Wojciech Szczęsny "ma komplet". Baby shower z udziałem WAGs reprezentacji Polski ETC

Wojciech Szczęsny odlicza nie tylko dni do Euro 2024, ale przede wszystkim porodu. Wkrótce na świat przyjdzie jego drugie potomstwo. Ciężarna Marina podczas zorganizowanego w Polsce baby shower ogłosiła płeć dziecka. Urodzi się dziewczynka. - To macie komplet - podsumowała nowinę Paulina Krupińska-Karpiel, nawiązując do Liama - syna Szczęsnych, który 30 czerwca obchodzić będzie 6. urodziny.