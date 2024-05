Marko Arnautovic zdrowy i dobrej myśli przed Euro 2024, choć martwią go kontuzje kolegów. Oto rywal Polaków

Marko Arnautović, rywal Polaków na Euro 2024 o szansach swojej reprezentacji

35-letni napastnik z werwą przystąpił do reprezentacyjnych obowiązków, bo - jak sam przyznaje - jest podekscytowany mistrzostwami Europy. W ostatniej kolejce Serie A zdobył dwie bramki dla mistrza kraju Interu w zremisowanym 2:2 meczu z Veroną.

- Cały sezon zmagałem się z mniejszymi lub większymi urazami, ale ostatnią kontuzję mięśniową udało się całkowicie zaleczyć. Jestem "zerowy" i pełen energii. Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania przed ME są gigantyczne, ale ja lubię taką atmosferę - powiedział Arnautovic, cytowany przez agencję prasową APA.

We wtorek Austriacy w Klosterneuburgu kręcili reklamy i mieli sesję zdjęciową na potrzeby UEFA, a od środy w Windischgarsten trenują pod okiem niemieckiego selekcjonera Ralfa Rangnicka. Będą tam do poniedziałku, a we wtorek w Wiedniu zagrają towarzysko z Serbią. Z kolei 8 czerwca w Sankt Gallen ich formę sprawdzą Szwajcarzy. Po kilku dniach wolnych ponownie spotkają się 12 czerwca w ich bazie w trakcie ME w Berlinie.