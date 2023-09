Mateu Alemany, były dyrektor sportowy FC Barcelony w Atletico Madryt? Rywal "Dumy Katalonii" rozważa taką opcję Jakub Jabłoński

Ściągnął Lewandowskiego do Barcelony, teraz może pracować dla lokalnego rywala! Nur Photo/East News

Mateu Alemany to architekt ostatnich ruchów transferów FC Barcelony. Dotychczasowy dyrektor sportowy klubu z Katalonii jednak zdecydował się poszukać nowych wyzwań w swojej karierze i przestał pełnić swoją rolę w Blaugranie. Jak informuje "Relevo" zainteresowane pozyskaniem doświadczonego dyrektora sportowego jest... Atletico Madryt, czyli ligowy rywal "Dumy Katalonii". Przypomnijmy, że to właśnie Hiszpan ściągnął do drużyny Xaviego Roberta Lewandowskiego.