Mateusz Bogusz znów strzelił przepięknego gola dla Los Angeles FC w MLS. Euro obejrzy w telewizji

Gol Mateusza Bogusza w Major Soccer League

Mecz miał się już ku końcowi, gdy słynny Hugo Lloris dalekim wykopem uruchomił kolejną akcję. Po trzecim podaniu to właśnie Mateusz Bogusz poprawił piłkę na prawej nodze i huknął co sił z niespełna trzydziestu metrów. Trafił idealnie pod poprzeczkę. Próba była na tyle mocna, co widać na powtórkach, że bramkarz nawet nie zdążył musnąć futbolówki.

To szósty gol Bogusza w MLS w czternastym występie. Ofensywny pomocnik ma też na koncie debiutancką asystę. Jego zespół plasuje się na trzecim miejscu w konferencji zachodniej.

Bogusza nie ma wśród powołanych do szerokiej kadry na Euro. Jesienią ani w marcowych barażach o turniej 22-latek także nie został sprawdzony przez selekcjonera. Niewykluczone jednak, że zmieni się to bezpośrednio po turnieju, gdy ruszy Liga Narodów.