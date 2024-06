Mateusz Kochalski jedzie z reprezentacją Polski na Euro 2024. Zmiana w kadrze z powodu kontuzji Oliwiera Zycha

Kadra reprezentacji Polski na Euro 2024: Kochalski za Zycha

Kochalski ma 23 lata i za sobą świetny czas w barwach Stali Mielec. W nagrodę na zeszłotygodniowej Gali Ekstraklasy otrzymał nagrodę dla Bramkarza Sezonu. W dziewięciu spośród trzydziestu trzech ligowych występów zachował czyste konto. Decyzją jury pokonał m.in. wspomnianego Zycha.

Latem Kochalski zostanie bohaterem transferu i nie ma co do tego wątpliwości nawet prezes Stali. Utalentowanym bramkarzem interesuje się m.in. Raków Częstochowa. Oczekiwana kwota? Co najmniej 1 mln euro.

Wcześniej Kochalskiego czeka jednak bardzo przyjemne wyzwanie. Jako dodatkowy bramkarz, niezgłoszony do kadry na Euro pojedzie z pierwszą reprezentacją do Niemiec, by pomóc w treningach kolegom po fachu: Wojciechowi Szczęsnemu, Marcinowi Bułce czy Łukaszowi Skorupskiemu.