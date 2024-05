Mecz Arka Gdynia - Odra Opole online. Drugi półfinał baraży o Ekstraklasę. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo Jacek Czaplewski

Arka - Odra LIVE! Wygrany zostanie w grze o Ekstraklasę Przemyslaw Swiderski

Mecz Arka Gdynia - Odra Opole to drugi półfinał baraży o Ekstraklasę. Wygrany pozostanie w grze o awans do elity, przegrany zostanie na kolejny sezon w 1 lidze. Faworytem są gospodarze, ale to goście w fazie zasadniczej uzbierali więcej punktów w bezpośrednich spotkaniach. Początek o godzinie 20:30, relacja LIVE w GOL24.