Polissia Żytomierz w Lidze Konferencji swoje mecze domowe będzie grać w Polsce. Media: Ukraiński klub zarezerwował stadion w Płocku

Polissia Żytomierz z wiadomego powodu nie będzie mogła rozgrywać swoich meczów domowych w eliminacjach Ligi Konferencji na Ukrainie. Klub tym samym - jak poinformował użytkownik "Buckarobanzai" na portalu X - będzie gościć na stadionie Wisły Płock. Przypomnijmy, że spotkanie finałowe w sezonie 2024/25 trzecich co do ważności rozgrywek również odbędzie się w Polsce, a konkretnie na Tarczyński Arena we Wrocławiu.