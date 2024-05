Mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań online. Został ostatni krok do mistrzostwa. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Jagiellonia - Warta: gdzie oglądać?

Bardzo chciałbym cieszyć się z utrzymania, życzę też jak najlepiej Adrianowi. Takie mistrzostwo to jest wspaniała rzecz. Przykro mi, ale nie możemy im w tym pomoc. Jakby życie napisało taki scenariusz, że Warta i Jaga mogą się cieszyć, byłoby to fajne. Jednak jeśli miałbym wybierać radość naszą albo Jagiellonii, to wiadomo, że jestem samolubem i wybieram radość Warty. W tych trzech spotkaniach, w których graliśmy z Jagiellonią, patrząc na punkty i gole oczekiwane, powinniśmy zdobyć cztery punkty. A to oni zdobyli ich 9. Moim zdaniem potrafimy grać trudne mecze. Nawet z urwaną czy złamaną nogą trzeba wyjść, zagrać i dać z siebie sto procent - zaznaczył trener Warty Poznań, Dawid Szulczek.