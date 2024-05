Mecz Legia Warszawa - Zagłębie Lubin online. Godnie pożegnać Josue przy Łazienkowskiej. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv

Mecz Legia Warszawa - Zagłębie Lubin online

Legia, którą przejął w środku rundy wiosennej Goncalo Feio zrealizowała cel minimum. "Wojskowi" zapewnili sobie udział w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Wszystko dzięki ostatniemu zwycięstwu z Wartą Poznań (1:0) oraz remisie Lecha Poznań z Widzewem Łódź (1:1). Co prawda to tylko Liga Konferencji, ale lepsze to niż nic. Będzie szansa na kolejną jesień w Europie. Choć najpierw trzeba się zakwalifikować do fazy grupowej.

Bieżąca kampania dla kibiców warszawskiego klubu wyjątkowo się dłużyła. Najpierw w dramatycznych okolicznościach awansowali do fazy grupowej Ligi Konferencji, potem dobrze zaprezentowali się w zmaganiach grupowych, a na sam koniec w fazie pucharowej odpadli w kompromitującym stylu z norweskim Molde.