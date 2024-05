Mecz Motor Lublin - Górnik Łęczna online. Oto baraże o PKO Ekstraklasę. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja na żywo w tv

Mecz Motor Lublin - Górnik Łęczna: baraże o PKO Ekstraklasę

Czwartkowy półfinał baraży o ekstraklasę, w którym zmierzą się Motor Lublin z Górnikiem Łęczna, budzi ogromne emocje wśród fanów piłki nożnej na Lubelszczyźnie. Jest to wyjątkowe wydarzenie, gdyż obie drużyny po raz pierwszy w historii walczyć będą o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, co do tej pory było jedynie marzeniem.

Motor Lublin, który po raz trzeci z rzędu występuje w barażach, ma za sobą różne doświadczenia - od porażki z Ruchem Chorzów dwa lata temu, po ubiegłoroczny sukces i awans z szóstego miejsca. Trener Mateusz Stolarski podkreśla, że jego zespół ceni sobie emocje związane z barażami i jest gotowy na nadchodzące wyzwanie.