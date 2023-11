Mecz Olympique Marsylia - Olympique Lyon odbędzie się 6 grudnia. Gospodarze nie zostali ukarani walkowerem za atak kiboli na autokar gości

Mecz Olympique Marsylia - Olympique Lyon 6 grudnia

Do incydentów doszło w niedzielny wieczór, kiedy pseudokibice obrzucili kamieniami i innymi przedmiotami autokar wiozący zespół z Lyonu na stadion. W pojeździe powybijane zostały szyby, a włoski trener gości Fabio Grosso doznał urazu twarzy . Szkoleniowiec, któremu trzeba było założyć dwanaście szwów, opuścił już jeden z treningów swojego zespołu.

Władze Olympique Lyon wezwały niedawno do nałożenia sankcji . Podkreśliły, że chcą rozegrać mecz na neutralnym boisku, uważając, iż "nie zostały spełnione warunki bezpieczeństwa gry w Marsylii".

W następstwie niedzielnych wydarzeń prokuratura w Marsylii wszczęła trzy śledztwa. Pierwsze dwa dotyczą ataku na autokar drużyny z Lyonu oraz podobnej sytuacji, związanej z atakiem na autokar kibiców OL.

Trzeci dotyczy zachowania już na stadionie w Marsylii niektórych kibiców z Lyonu, którzy wykonywali rasistowskie gesty w kierunku gospodarzy.

Lyon zajmuje niespodziewanie ostatnie miejsce w tabeli francuskiej ekstraklasy z dorobkiem zaledwie trzech punktów w dziewięciu meczach. Zespół z Marsylii ma 12 pkt i jest na dziewiątej pozycji. PAP

- Mogło dojść do tragedii. Z pewnością dla sportu i wszystkich, którzy go kochają. Mam nadzieję z całego serca, że będzie to lekcja. Dziękuję wszystkim za wsparcie - napisał poszkodowany trener Fabio Grosso.