Mecz Radomiak Radom - Widzew Łódź online. Nowy trener ma dać utrzymanie w Ekstraklasie. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo

Mecz Radomiak - Widzew online. Debiutuje trener Bruno Baltazar

Z zespołów zamieszanych w walkę o utrzymanie do ostatniej kolejki to właśnie Radomiak jest w najlepszej sytuacji. Ma najwięcej punktów (38 punktów) i gra u siebie, a nie jak na przykład Korona Kielce (35 punktów) na wyjeździe u znacznie silniejszego przeciwnika.

Bruno Baltazar, trener Radomiaka: - Ludzie z mojego otoczenia mówili, że jestem szalony podpisując taką umowę. Pytano mnie dlaczego nie poczekasz na koniec sezonu i zaczniesz pracę już w pełni na swój rachunek. Ja odpowiedziałem, że się tego nie boję. Nie jestem głupi. Widzę dużo jakości w tej drużynie i wiem, że mogę to zrobić. Oczywiście w futbolu wszystko się może zdarzyć i po jednym meczu wyjadę. Jest takie ryzyko, ale, ja wierzę w siebie.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa: - Niewiele zmieniliśmy w metodach treningowych po spotkaniu z Lechem, bo nie chciałem przytłaczać zawodników nowymi informacjami. Wierzę w motywację i profesjonalizm moich piłkarzy. Jestem przekonany, że do samego końca będą robili to, do czego zdążyli przyzwyczaić w niektórych momentach tego sezonu. Mam nadzieję, że po wstępie w postaci meczu domowego tak samo potraktujemy wyjazd, w którym postawimy kropkę nad i.