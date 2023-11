Mecz sparingowy Radomiak Radom - Wisła Płock. Transmisja 17 listopada o godzinie 12:00

Mecz Radomiak Radomiak - Wisła Płock - transmisja sparingu

Kluby aktywnie wykorzystują okienko wynikające z meczów reprezentacji Polski. W czwartek Lech Poznań sprawdził się na tle Warty Poznań (0:3), a Lechia Gdańsk zagrała przeciw reprezentacji Ukrainy (0:2). Kolejne sparingi zaplanowano na piątek.

W samo południe ósmy zespół ekstraklasy, czyli Radomiak zagra z siódmym 1 ligi, a więc Wisłą Płock. Drużyny ustaliły, że spotkają się w połowie drogi. Dlatego mecz odbędzie się na obiekcie w Ząbkach.

Dla Wisły, którą niedawno przejął trener Dariusz Żuraw, to element przygotowań do ligowego spotkania ze Zniczem Pruszków (26 listopada). Radomiak ćwiczy za to przed nie byle kim, bo liderem, Śląskiem Wrocław (27 listopada).

Sparing Radomiaka z Wisłą będzie szczególny dla Rafała Wolskiego. Pomocnik radomskiego zespołu do maja grał bowiem dla Nafciarzy, z którymi spadł do 1 ligi.

