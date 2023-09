Wszystkie grupowe mecze Rakowa Częstochowa w Lidze Europy w TVP Sport! Świetna wiadomość dla polskich kibiców

Raków Częstochowa w TVP Sport!

Raków Częstochowa dokonał czegoś wielkiego - awansował do IV rudny eliminacji Ligi Mistrzów. "Medaliki" przegrały tam z Kopenhagą, ale i tak awansowały do fazy grupowej Ligi Europy. To wielki sukces, biorąc pod uwagę, że kilka lat temu Raków grał jeszcze w 2. lidze.

W fazie grupowej Ligi Europy Raków zmierzy się z Atalantą Bergamo, Sturmem Graz oraz Sportingiem Lizbona. Awans będzie bardzo ciężki, ale przypomnijmy, że 3. miejsce zapewni "Medalikom" spadek do fazy play-off Ligi Konferencji.

W czwartek (14.09) Raków poinformował, że wszystkie mecze fazy grupowej będą transmitowane w TVP Sport. Licencję na pokazywanie spotkań Ligi Europy i Ligi Konferencji ma platforma streamingowa Viaplay, ale jak widać polski nadawca uzgodnił warunki sublicencji.