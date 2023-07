Media: Puchar Polski, Fortuna 1. liga i eWinner 2. liga w TVP. Te rozgrywki będą transmitowane w otwartej telewizji. Co z Ekstraklasą?

TVP wygrała przetarg na kilka rozgrywek

TVP przejmie prawa do transmisji Pucharu Polski i 1. ligi od Polsatu. Według nieoficjalnych doniesień Telewizja Polska pozyskała prawo do tych rozgrywek na sezony: 2024/2025, 2025/2026 i 2026/2027. Obecne rozgrywki m.in. Pucharu Polski czy Fortuna 1. ligi nadal będą transmitowane przez Polsat. Według naszych informacji wynika, że mecze Pucharu Polski i Fortuna 1. Ligi zostaną pokazane na TVP Sport, natomiast spotkania eWinner 2. ligi na wspólnym paśmie regionalnym (TVP 3). Koszt tej transakcji ma wynieść 80 milionów złotych.

Co z Ekstraklasą? Tego nadal nie wiemy. Prawa do transmitowania najwyższego szczebla rozgrywkowego w Polsce posiada Canal+. Stacja będzie mogła pokazywać mecze Ekstraklasy do końca kampanii 2026/27. Do tej pory Telewizja Polska korzystała z sublicencji, aby pokazywać niektóre mecz Ekstraklasy w TVP Sport. Portal wirtualnemedia.pl przypomina, że TVP ostatnio taką sublicencję odkupywała od Canal+, ale teraz chciałaby pominąć ten krok i negocjować bezpośrednio ze spółką Ekstraklasy.