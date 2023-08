MEMY o meczu Gent - Pogoń Szczecin 5:0. Gramy bez bramkarza! [GALERIA]

Ciężki bywa los kibica Pogoni Szczecin. Jak nie śmieją się z pustej gabloty, to drużyna daje ciała w Pucharze Polski, albo tak jak dzisiaj w pierwszym meczu z Gent w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji. O odpadnięciu przesądziła tak naprawdę gra do przerwy, kiedy doszło do utraty aż czterech bramek... Nie popisał się niestety Bartosz Klebaniuk zastępujący kontuzjowanego Dantego Stipicę, który ostatnio sam popełniał błędy. Zobaczcie MEMY o przykrej środzie w Gandawie.

Internet