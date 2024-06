Michał Probierz powiedział o stanie zdrowia reprezentantów Polski. Urazy Romanczuka i Urbańskiego nie są takie groźne

Przypomnijmy, że na Euro 2024 zmierzymy się w bardzo wymagającej grupie z Holandią, Austrią i Francją. Selekcjoner reprezentacji Polski od kilku dni zaznaczał, że marzy o wyjściu z grupy. Na sobotniej konferencji prasowej znowu to potwierdził.

- Po to jedziemy, żeby coś zrobić. Jeżeli wyjdziemy z tej grupy, to znaczy, że jesteśmy silni na tym turnieju. W piłce jak w życiu gra się kartami, które się ma. Ja akurat mam bardzo dobre karty. Oby to Euro było wyznacznikiem takiego trendu w górę jeżeli chodzi o formę moich zawodników - powiedział trener.