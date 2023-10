Michał Probierz przed meczem Wyspy Owcze - Polska. Jak zagramy? Selekcjoner chce agresywnej gry i narzucenia stylu

Michał Probierz przed meczem Wyspy Owcze - Polska

Probierz spróbuje przełamać klątwę jeśli chodzi o debiuty selekcjonerów w XXI wieku. Okazuje się, że żaden z nich nie wygrał w pierwszym meczu. W marcu w Pradze z Czechami poległ Fernando Santos, zaczynając krótką kadencję od porażki 1:3. - Nie jestem przesądny w żaden sposób. Przesądy to oznaka słabości - ukrócił dyskusję jego następca na dzisiejszej konferencji.

- Przed debiutem śpię spokojnie - zaznaczył Probierz. - W życiu są różne chwile. Dlatego przy okazji mam nadzieję, że profesor Janusz Filipiak wygra swój "mecz" o życie. Trzymam za niego kciuki. Zawsze mnie wspierał. Emocje są właśnie w takich ludzkich relacjach. A piłka to tylko przygotowanie do meczu i później z perspektywy trenera tylko trzy możliwości zmiany: w ciągu meczu, w przerwie i po niej. Po meczu można tylko opowiadać. W golfie, moim ulubionym ostatnio sporcie często pada słowo: "jakby". Jakbym trafił to by było. Tak samo jest w piłce. Dlatego chcemy zrobić wszystko, żeby wykorzystać nasze zaangażowanie i przygotowanie do meczu. Wierzę w zawodników. Oni mają wielki potencjał. Oby przenieśli go na boisko - to mój cel.