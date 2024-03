Nie ma Jakuba Modera! Michał Probierz skreślił trzech piłkarzy z kadry na finałowy mecz Walia - Polska w barażach Euro 2024

Kadra Polski na mecz z Walią. Bez Jakuba Modera

Paweł Wszołek poleciał do Cardiff na wycieczkę

Wcześniej czyli przed półfinałem z Estonią selekcjoner musiał zrezygnować z czterech zawodników, bo kadra liczyła wówczas 27 nazwisk. Oprócz Bochniewicza na trybuny PGE Narodowego zostali odesłani Sebastian Walukiewicz, Bartosz Bereszyński i Dominik Marczuk. Ten ostatni jest obecnie na Górnym Śląsku, gdzie we wtorek razem z kadrą do lat 21 zagra na Stadionie Śląskim przeciw Bułgarii w eliminacjach do młodzieżowego Euro.