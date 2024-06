Niemcy wygrali z Grecją po słabym meczu. Anglia skompromitowała się z Islandią. Mecze towarzyskie przed Euro

Mecze towarzyskie przed Euro. "Polska grupa" w formie

Niemcy także mieli problemy z Grecją przed własną publicznością, bo do przerwy przegrywali 0:1 po trafieniu Giorgosa Masourasa (33.). Do wyrównania doprowadził Kai Havertz (55.), a gola na wagę zwycięstwa uzyskał w końcówce Pascal Gross (89.).

Anglicy w poniedziałek niespodziewanie przegrali u siebie z... Islandią. Na Wembley jedyną bramkę strzelił w 12. minucie Jon Dagur Thorsteinsson. W swojej relacji Agencja Reutera stwierdziła, że zwycięstwo Islandii było "zaskakujące, ale zasłużone". Islandia pokonała tego rywala po raz drugi w ostatnich czterech spotkaniach. W 2016 roku wyeliminowała go sensacyjnie w 1/8 finału mistrzostw Europy we Francji. W międzyczasie Anglicy dwukrotnie triumfowali w Lidze Narodów (4:0 i 1:0).

Albania - inna drużyna, która okazała się lepsza od Polski w grupie eliminacyjnej - także odniosła w piątek pewne zwycięstwo, choć znacznie skromniejsze: w węgierskiej miejscowości Szombathely pokonała Azerbejdżan 3:1.

Spośród innych zespołów szykujących się do wyjazdu do Niemiec w piątek zaprezentowały się także Rumunia i Szkocja. Zespół znad Morza Czarnego zremisował bezbramkowo w Bukareszcie z Liechtensteinem, natomiast Szkoci prowadzili w Glasgow z Finlandią dwoma bramkami, ale ostatecznie również zremisowali 2:2. W spotkaniu wystąpili piłkarze gości na co dzień broniący barw Cracovii Arttu Hoskonen i Benjamin Kallman. Pierwszy z nich strzelił gola samobójczego (54.), drugi trafił do właściwej bramki (82.). W starciu zespołów, które nie zakwalifikowały się do turnieju w Niemczech, Armenia wygrała w Erywaniu z Kazachstanem 2:1. Jedną bramkę dla gospodarzy zdobył piłkarz Pogoni Szczecin Wahan Biczachczjan.