Nieoficjalny hymn reprezentacji Polski na Euro 2024. Posłuchaj piosenki. "Dzisiaj na niemieckiej ziemi pokażemy polską siłę"

Oto hymn Polski na Euro 2024. Stworzył go niewidomy kibic

Tekst piosenki: MC Sobieski - Euro 2024 | Hymn dla reprezentacji Polski Oto chwile, kiedy serce mocno bije Dzisiaj na niemieckiej ziemi pokażemy polską siłę Przecież wszystko jest możliwe, wierzymy w naszą drużynę Po raz kolejny walczymy dla krainy, w której Wisła płynie Polecimy na skrzydłach białego orła Odpalmy karabiny, naboje pożycz od Piątka Bałagan na środku? Zieliński posprząta Znajduje Lewego, ten odpala... Co za bomba! Gol! Cały stadion oszalał To jest polskie labado, nie meksykańska fala To jest polski napadzior, zimna krew kapitana Rywala rzuca na kolana, kopara opada Wybucha jak granat, wrzawa na trybunach Fortuna sprzyjała, musiało się udać Kolejna wygrana, droga była długa Potęga i chwała, kolejka po puchar

Każdy z was kocha piłkę od zawsze

Może to ten czas, abyście sprawili sensację

Każdy z was ma tą iskrę i pasję

Dzisiaj zadziwimy świat i pokażemy klasę

To co nasze, to polska waleczność

Przeszłość wykształciła w nas taką konieczność

Przez piekło w drodze po niepodległość

Zbyt wiele przeszliśmy, aby teraz pęknąć

Mamy kontrę, przyspieszamy całą grupom

Podanie do napastnika, skończy to jak egzekutor

W te wersy wkładam serducho, długo czekałem na zmiany

Dał przykład Nawałka, jak zwyciężać mamy

Póki piłka w grze jesteśmy niepokonani