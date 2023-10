Norwescy restauratorzy zabiegają o wizytę Erlinga Haalanda

"Mamy pełne rezerwacje, a nasze obroty wzrosły o 40 procent"

Zjawisko nazwane zostało przez norweskie media "kulinarnym efektem Haalanda", a piłkarz zyskał wielką popularność wśród imigrantów, ponieważ wybiera głównie lokale orientalne. W czerwcu po wygranej z Cyprem odwiedził z kolegami z drużyny restauracje kebabową Tasen Cafebar w znacznie oddalanej od centrum Oslo willowej dzielnicy, lecz w pobliżu stadionu Ullevaal, gdzie rozgrywany był mecz.

Właściciel Jaskiret Singh Bal opowiedział mediom, że po zdjęciach w mediach społecznościowych jego autorski kebab był testowany przez największe gazety, a później przeżył najazd klientów z całego miasta. - Nawet teraz po kilku miesiącach nie starcza mi towaru na długo przed zamknięciem, bez względu na to, ile przygotuję. Wszyscy chcą Haaland-kebab - powiedział dziennikowi "Nettavisen".

Podczas zgrupowania w Oslo we wrześniu piłkarz udał się z rodziną i przyjaciółmi do restauracji New Delhi w nowej bogatej dzielnicy Tjuvholmen. - Był bardzo zadowolony z naszego kurczaka na maśle, pokazując go na instagramie i teraz wszyscy to zamawiają. Mamy pełne rezerwacje, a nasze obroty wzrosły o 40 procent, więc taki klient jest prawdziwym zbawieniem - powiedział menedżer Baljit Padda Singh.