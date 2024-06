Oceny piłkarzy po meczu Polska - Holandia. Biało-Czerwoni zaprezentowali się dobrze, ale nie zapunktowali w pierwszym meczu Euro 2024

Oceny piłkarzy po meczu Polska - Holandia

Piłkarze prowadzeni przez Michała Probierza w niedzielę, 16 czerwca zainaugurowali Euro 2024. Gra Biało-Czerwonych momentach wyglądała bardzo obiecująco w Hamburgu. Już w 16. minucie do siatki trafił Adam Buksa po rzucie rożnym. Napastnik do składu wskoczył kosztem kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego.

Później jednak to Holendrzy przeszli do konkretów. Cody Gakpo, piłkarz angielskiego Liverpoolu urwał się obrońcom reprezentacji Polski i po rykoszecie posłał piłkę prosto do bramki strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz Juventusu był zasłonięty, a na domiar złego został zmylony i nie miał szans na skuteczną interwencję.

W drugiej połowie gra Polaków z Holendrami wyglądała jeszcze lepiej. Dużo więcej razy podopieczni Probierza gościli pod ich polem karnym. Dobre okazję miał Piotr Zieliński, który pełnił w tym meczu rolę kapitana. Potem świetne sytuacje mieli: Jakub Kiwior, Nicola Zalewski oraz Karol Świderski. Napastnik Hellasu Werona wszedł i rozpoczął świetnie zapowiadającą się kontrę. Ostatecznie zapędzony w kozi róg snajper musiał uznać wyższość rosłych holenderskich obrońców.