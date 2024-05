Oficjalnie: Josue odchodzi z Legii Warszawa. Kibice cały czas są zaskoczeni decyzją Jacka Zielińskiego

W piątek po południu Legia Warszawa w oficjalnym komunikacie poinformowała, że kapitan po sezonie odchodzi. Kibice są zdenerwowani na Jacka Zielińskiego, ale rozstanie z Josue może mieć swoje plusy. Pierwszym jest odciążenie budżetu płacowego. O zarobkach Portugalczyka wypowiedział się Tomasz Włodarczyk z "Meczyków". Gwiazda Legii Warszawa ma zarabiać 600 tys. euro rocznie. Według doniesień medialnych przeciwnikiem przedłużania kontraktu był także sam Goncalo Feio, który ma inną wizję na grę Legii.

- Myślałem, że przyjście Gonçalo Feio dużo zmieni w kwestii nowego kontraktu dla Josué, ale z tego, co słyszę, to trudno będzie, by został w Legii. Pomocnik nie pasuje do stylu, którym chce grać nowy szkoleniowiec - powiedział w "Meczykach" Łukasz Olkowicz.