Tymoteusz Puchacz zdobył Śnieżkę. Piłkarz aktywnie odpoczywa po Euro

Tymoteusz Puchacz aktywnie wypoczywa po Euro 2024

Czas wejścia na Śnieżkę to około 3 godziny. Łącznie suma podejść wynosi 810 metrów, a długość trasy to niemal 6,7 kilometrów. Zejście ze szczytu zajmuje od polskiej strony ok. 2,5 godziny. Śnieżka to najwyższy szczyt Karkonoszy, całego pasma Sudetów oraz Republiki Czeskiej (1602 m n.p.m.)