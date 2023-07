Orlen zostaje z Wisłą Płock mimo spadku klubu do 1 ligi. Jeszcze większe wsparcie na rozwój dzieci i młodzieży

We wrześniu otwarcie Orlen Stadionu w Płocku

Orlen jest sponsorem piłkarskiej Wisły Płock od sezonu 2016/17, czyli od momentu, gdy drużyna, po dziewięciu latach przerwy, powróciła do ekstraklasy. Po spadku z najwyższej klasy rozgrywkowej okazało się, że umowa została podpisana tylko na czas gry płockiego zespołu na najwyższym szczeblu.

Mimo degradacji największa polska firma przedłużyła współpracę z klubem. W nowym sezonie logotyp Orlen będzie eksponowany na przodzie koszulek oraz spodenkach pierwszego i drugiego zespołu.

Trzeba w tym miejscu dodać, że na pierwszy weekend września zostało zaplanowane otwarcie Orlen Stadionu na ponad 15. tys. kibiców. Wisła zagra wtedy ligowy mecz z Polonią Warszawa.

- Orlen to multienergetyczna firma, największa w tej części Europy, która buduje silną, globalną markę, ale jednocześnie nie traci z oczu Polski lokalnej. Bardzo dużą wagę przykładamy do społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspieramy ponad 70 klubów sportowych w całym kraju, dzięki czemu budujemy partnerskie relacje i efektywnie wspieramy społeczności lokalne. Ma to szczególny wymiar w Płocku, gdzie znajduje się główna siedziba naszej firmy. W tym roku w formie sponsoringu i darowizn przeznaczymy na lokalne inicjatywy 17 mln zł. Wsparcie piłkarskiej Wisły od lat jest jednym z naszych kluczowych projektów. Jesteśmy z klubem na dobre i na złe. Mimo trudniejszego okresu utrzymujemy stały poziom finansowania, a dodatkowo rozszerzamy zaangażowanie we wsparcie dzieci i młodzieży. W ten sposób kładziemy fundamenty przyszłości klubu – powiedział prezes zarządu ORLEN S.A. Daniel Obajtek.

Firma, która jest największym sponsorem polskiego sportu, odpowiada na potrzeby lokalnych społeczności – szczególnie w miastach, gdzie zlokalizowane są zakłady produkcyjne Grupy.