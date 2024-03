Baraże o Euro 2024. Walia - Finlandia: kto faworytem? Brytyjskie media: Własne boisko i doświadczenie przemawiają za gospodarzami OPRAC.: Jakub Jabłoński

Baraże o Euro 2024. Walia czy Finlandia. Kto potencjalnym rywalem Polski? IMAGO/Sipa USA/Imago Sport and News/East News

Baraże o Euro 2024. Własne boisko, doświadczenie w barażach, wyższe miejsce w rankingu i mimo wszystko lepsi piłkarze - to według brytyjskich mediów powody, by reprezentację Walii uważać za faworyta czwartkowego meczu w Cardiff z Finlandią o awans do tegorocznych mistrzostw Europy w Niemczech.