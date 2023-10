Oto piękna partnerka Juergena Elitima z Legii Warszawa. Valentina uwielbia podróże. Para spodziewa się dziecka [ZDJĘCIA]

Zawodnik Legii ma piękną partnerkę

Juergen Elitim to kolumbijski pomocnik, który przyszedł do Legii Warszawa w letnim okienku transferowym. 24-latek radzi sobie bardzo dobrze. W stołecznym klubie zagrał już w 20 meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Elitim wcześniej występował w Watfordzie. Angielski klub często wysyłał go jednak na wypożyczenia do Hiszpanii.

Juergen Elitim do Warszawy przyjechał razem ze swoją partnerką - Valentiną. W połowie sierpnia, kiedy Kolumbijczyk strzelił bramkę w meczu z Austrią Wiedeń, postanowił podzielić się radosną nowiną ze światem. Zawodnik włożył piłkę pod koszulkę, czym poinformował, że para spodziewa się dziecka. - Gol, który ma dodatkowe znaczenie - mogliśmy przeczytać na oficjalnym profilu Legii Warszawa.