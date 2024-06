W niedzielę na ostatniej konferencji prasowej w Hanowerze, czyli bazie Polaków podczas Euro 2024 Paweł Dawidowicz był pytany o feralny mecz z Austrią. Obrońca reprezentacji przy golach dla naszych rywali powinien zachować się zdecydowanie lepiej. Zwłaszcza przy pierwszym trafieniu na początku meczu.

- Tak, obejrzałem i przyszedłem na konferencję bo widziałem, że macie dużo pytań do mnie o mecz z Austrią. Zadawajcie te pytania. Nerwowo rozpoczęliśmy, Austria lepiej weszła w mecz, nawet z tym wznowieniem od brami. Trochę mentalnie nas to przygniotło. Potem już lepiej wyglądaliśmy. Uważam, że w ostatnich 20 minutach my mieliśmy lepsze okazję i wykorzystaliśmy jedną. Na przerwę schodziliśmy z otwartym wynikiem - zaczął Paweł Dawidowicz na konferencji prasowej.