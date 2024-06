Podsumowanie 2. kolejki fazy grupowej Euro 2024. Polska kończy swój udział w turnieju. Został mecz o honor z Francją

Podsumowanie 2. kolejki fazy grupowej Euro 2024

Reprezentacja jako jedna z dwóch drużyn na turnieju nie zdobyła jeszcze choćby punktu. Poza drużyną Michała Probierza w podobnej sytuacji znajduje się reprezentacja Węgier . Choć w przypadku naszych bratanków awans do fazy pucharowej cały czas jest możliwy. W ostatnim meczu zmierzą się z reprezentacją Szkocji , która uzyskała po ostatnim remisie ze Szwajcarią (1:1) jeden punkt. Przypomnijmy, że do dalszej gry wystarczą minimum trzy oczka.

Chorwacja postawiona pod ścianą. Hiszpania z awansem

Grupa B to bez dwóch zdań jedna z bardziej wymagających podczas niemieckiego turnieju. Przed ostatnią kolejką wszystkie drużyny mają szansę na awans do fazy pucharowej. W trudnej sytuacji jest jednak reprezentacja Chorwacji. Po porażce z Hiszpanią (0:3) oraz remisie z Albanią (2:2) ostatni mecz z Włochami grają o wszystko. Dla podopieczni Luciano Spallettiego również będzie to kluczowe spotkanie.