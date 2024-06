Piątkowy trening reprezentacji Polski przed Euro 2024. Wciąż bez kluczowych zawodników

Problemy zdrowotne reprezentantów Polski

W piątkowych zajęciach zespołowych wciąż nie uczestniczyli Robert Lewandowski oraz Paweł Dawidowicz. Obaj zawodnicy trenują indywidualnie, by jak najszybciej wrócić do pełnej dyspozycji. Kapitan Biało-Czerwonych na pewno nie zagra w pierwszym meczu grupowym przeciwko Holandii, ale wciąż trwa walka z czasem, by mógł wystąpić za tydzień przeciwko Austrii.

Michał Probierz o stanie zdrowia reprezentantów Polski

Znacznie lepiej wygląda sytuacja Pawła Dawidowicza, który ma dużą szansę wyleczyć się już na niedzielne spotkanie z Oranje. Michał Probierz z pewnością mocno liczy na sztab medyczny reprezentacji, gdyż obrońca Hellasu Werona jest podstawowym defensorem kadry. Pozytywem jest fakt, że do treningów z drużyną wrócił Karol Świderski, który w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem do Niemiec nabawił się urazu stawu skokowego.