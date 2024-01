Piłkarski weekend w Europie. Arsenal kontra Liverpool w Pucharze Anglii, Lewandowski będzie się bił o Puchar Króla

Anglia. Wielki szlagier w krajowym pucharze

Później "The Reds" wygrali oba swoje mecze i awansowali na pozycję lidera Premier League, podczas gdy londyńczycy ponieśli dwie porażki i spadli na czwarte miejsce. Niektórzy eksperci już mówią o kryzysie "Kanonierów".

- Ależ oni są silni... Dobra wiadomość jest taka, że my też

Będzie to drugie spotkanie Arsenalu, którego piłkarzem jest Jakub Kiwior , z Liverpoolem od 23 grudnia. Wówczas oba zespoły zmierzyły się w lidze na Anfield, gdzie po ciekawej, zaciętej rywalizacji padł remis 1:1.

Hiszpania. Robert Lewandowski przełamie się z czwartoligowcem?

Granady, do której w piątek wypożyczony został z FC Salzburg Kamil Piątkowski , już w tych rozgrywkach nie ma.

Francja. Przemysław Frankowski walczy o triumf w krajowym pucharze

We Francji faza jest jeszcze wcześniejsza - 1/32 finału, ale już dojdzie do ciekawego starcia. W niedzielę wicemistrz kraju Lens, którego piłkarzem jest Przemysław Frankowski, podejmie trzecią obecnie w tabeli Ligue 1 ekipę AS Monaco.