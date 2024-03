Piłkarz Daniel Mikołajewski związał się z niedawną wokalistką Ich Troje Agatą Buczkowską. Kiedyś był nadzieją Rakowa Częstochowa

Raków wiele obiecywał sobie po Mikołajewskim. Miał się wybić tak jak Kamil Piątkowski czy Michał Skóraś. Wyszło jednak zupełnie inaczej, bo w walce na szczyt nie odegrał kluczowej roli. Wreszcie w lipcu 2022 roku odszedł definitywnie. Po powrocie do Podbeskidzia walczy teraz o utrzymanie 1 ligi.

Mikołajewski w sierpniu skończy 25 lat . Jest stoperem mogącym występować także na szóste, czyli w środku pola. Swego czasu występował dla młodzieżowej reprezentacji. Z udziału w mistrzostwach świata do lat 20, które Polska zorganizowała w 2019 roku wykluczyła go kontuzja.

Daniel Mikołajewski i Agata Buczkowska na zdjęciach

Poza boiskiem Mikołajewskiemu idzie tylko dobrze! Piłkarz latem zeszłego roku podzielił się radosną nowiną, ogłaszając związek z Agatą Buczkowską. Starsza o rok wokalistka przez trzy lata śpiewała dla słynnego Ich Troje. Dotarła też do ćwierćfinału programu muzycznego The Voice Of Poland. Teraz stawia na solową karierę.