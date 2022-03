Piotr Tworek przed meczem Śląsk - Lech: Nie patrzymy na to, kto przyjeżdża do Wrocławia KK

Piotr Tworek przed Lechem: Nie patrzymy na to, kto przyjeżdża do Wrocławia Pawel Relikowski / Polska Press

PKO Ekstraklasa. W piątek w ramach 27. kolejki Śląsk Wrocław stanie naprzeciw Lecha Poznań. Będzie to starcie trzynastej z trzecią siłą ligi. - Nie patrzymy na to, kto przyjeżdża do Wrocławia. Naszym głównym celem zawsze będzie zwycięstwo - powiedział na konferencji prasowej trener Piotr Tworek.