PKO Ekstraklasa. Bartosz Salamon pojedzie z drużyną do Radomia. John van der Brom: Myślę, że mentalnie jest jeszcze mocniejszy

- To jest zupełnie inny powrót do grania, niż po kontuzji. On był w formie cały czas. Fizycznie wygląda znakomicie, robiliśmy testy i wyniki były lepsze od tych, jakie miał w kwietniu, gdy jeszcze grał. I to też pokazuje, jak ogromną pracę wykonał. Teraz tak naprawdę wiemy, ile straciliśmy, nie mając go w zespole. Długo czekaliśmy na ten moment - kontynuował.