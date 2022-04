PKO Ekstraklasa. Mecz Legia Warszawa - Piast Gliwice ONLINE. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Legia - Piast ONLINE

W tym meczu wynik też był najważniejszy, ale finansowy. Legia Warszawa charytatywnie zagrała z Dynamem Kijów. Wpływy z biletów, a sprzedano ich około 20 tys., zostaną przekazane Ambasadzie Ukrainy. Niebiesko-żółta kartoniada, odśpiewany hymn, piłkarze owinięci we flagi, koncert znanych ukraińskich artystów, sektorówka Stop the War, wreszcie skandowanie: "Ukraina, Ukraina" - tak było dziś przy Łazienkowskiej w Warszawie, gdzie odbył się Mecz dla Pokoju. Na trybunach zasiedli obok siebie Polacy i Ukraińcy mieszkający w Polsce. Transmisję na żywo przeprowadziła Telewizja Polska i to na kanale TVP 1. Ten wieczór okazał się pięknym manifestem solidarności z naszymi sąsiadami, którzy od 48 dni toczą walki z rosyjskim agresorem.

Sparing mógł być sprawdzianem dla rezerwowych piłkarzy Legii, ale część składu to oczywiście podstawowi zawodnicy. Forma legionistów była daleka od idealnej, ale grali w końcu z potentatem ukraińskiego futbolu. Sparing między ligą pozwala na odświeżenie taktyki. W meczu z Piastem zespół Aleksandara Vukovicia gra o zwycięstwo i wykręcenie możliwie najlepszego wyniku na koniec sezonu.