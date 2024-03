PKO Ekstraklasa. Skrót meczu ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice 3:2 [WIDEO]. Przyjezdnym nie pomógł piękny gol z przewrotki

Najciekawsze sytuacje z meczu ŁKS - Puszcza

Zespół z Niepołomic z prowadzenia cieszyli się jednak niespełna 10 minut. Łodzianie dążąc do wyrównania wykonywali kilka rzutów rożnych i po jednym z nich reprezentant Mołdawii Artur Craciun wybił piłkę ręką, za co sędzia podyktował rzut karny. Skutecznie wykorzystał go Hiszpan Dani Ramirez i pierwsza połowa skończyła się remisem 1:1.

Druga część meczu zaczęła się od groźnych akcji drużyny trenera Tomasza Tułacza. Sam Stępień miał dwie bardzo dobre okazje, lecz w pierwszej z nich z bliska uderzył nad bramką, a w następnej po jego strzale głową piłka trafiła w poprzeczkę.

Skuteczniejsi okazali się piłkarze trenera Marcina Matysiaka, którzy objęli prowadzenie w 58. minucie. Bramkową akcję rozpoczął Piotr Janczukowicz, który zagrał na skrzydło do Kamila Dankowskiego, a jego dośrodkowanie wykończył Balic. Po trafieniu Austriaka ŁKS zaczął przeważać i kilka razy zepchnął Puszczę do obrony, ale w jego akcjach brakowało wykończenia. Tak było aż do 76. minuty, kiery po niepewnym wyprowadzeniu piłki przez Craciuna przejął ją na środku boiska wprowadzony chwilę wcześniej Antoni Młynarczyk. 18-latek wpadł w pole karne, dograł do Balica, a ten po raz drugi pokonał Oliwiera Zycha.