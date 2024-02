PKO Ekstraklasa. Widzew Łódź w pełnym składzie wybiera się na zgrupowanie w Uniejowie. Krajcirik i Kerk gotowi na start ligi OPRAC.: Jakub Jabłoński

Widzew z Krajcirikiem i Kerkiem w Uniejowie. Będą gotowi na start rundy wiosennej? krzysztof szymczak

PKO Ekstraklasa. Wracający do zdrowia słowacki bramkarz Ivan Krajcirik i niemiecki pomocnik Sebastian Kerk znaleźli się w kadrze Widzewa Łódź na rozpoczynające się we wtorek zgrupowanie w Uniejowie. Zespół będzie się tam przygotowywał do niedzielnego meczu z Jagiellonią Białystok.