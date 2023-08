Pogoń Szczecin - KAA Gent ONLINE. Szanse na awans iluzoryczne. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Pogoń Szczecin - KAA Gent ONLINE

Powodem do zmartwień po stronie ekipy ze Szczecina jest plaga kontuzji. Jens Gustaffson nie będzie mógł liczyć na podstawowych obrońców jak Benedikta Zecha i Mariusza Malca. Niedostępny jest także podstawowy bramkarz Dante Stipica, pomocnik Marcel Wędrychowski, a klub opuścił Mateusz Łęgowski, który zwiąże się wkrótce z włoską Salernitaną. Co ciekawe, za wyniki tego klubu odpowiada były selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa.

Jens Gustaffson, trener Pogoni:Jak wychodzimy na murawę to chcemy wygrać. I w czwartek też będzie taki cel. Trudne wyzwanie. Cuda się zdarzają, ale wiemy, że będzie o to szalenie ciężko. Cała drużyna chce pokazać coś innego. Wyzwanie jest trudne, ale nie poddamy się. Jakbyśmy tak reagowali to nie zasługiwalibyśmy na kolejne sukcesy.

Hein Vanhaezebrouck, trener Gentu:Spodziewam się lepszej Pogoni w rewanżu. Na początku drugiej połowy w Gandawie pokazali, że potrafią być groźni. Sądzimy, że będą bardzo zmotywowani, aby pokazać się jak najlepiej przed swoimi kibicami. Muszę powiedzieć, że wynik pierwszego meczu troszkę mnie zaskoczył. W pierwszej połowie zdobyliśmy bardzo szybko trzy bramki. Po wyjściu z szatni na drugą połowę Pogoń zagrała dużo lepiej, tak nie postawiła nam się Żylina. Tak mocnej Pogoni spodziewam się w rewanżu.