Polska awansuje na Euro 2024? W naszej sondzie głosy podzielone niemal po połowie. Też zagłosuj

Przewidywania bukmacherów na mecz Walia - Polska

Co na to wszystko bukmacherzy? Otóż większe szanse na wygraną w finale dają Walii. Kurs na ich zwycięstwo w regulaminowym czasie wynosie około 2,50. W przypadku Polski mowa o kursie powyżej 3,00.

Polska rozbiła w półfinale baraży o Euro 2024 Estonię (5:1), a Walia niemal równie gładko uporała się z Finlandią (4:1). W najnowszym, marcowym rankingu FIFA Polska awansowała o jedną pozycję na 30. miejsce, lecz to Walia jest tuż przed nią - na 29. lokacie. Natomiast bilans bezpośrednich meczów przemawia za nami; wygraliśmy oba ostatnie mecze w Lidze Narodów - 2:1 we Wrocławiu, potem 1:0 w Cardiff.

- Na pewno czeka nas ciężki mecz, ale jeśli zagramy na swoim poziomie, będziemy dobrze zorganizowani i skuteczni to wygramy to spotkanie - uspokaja kibiców Karol Świderski, autor zwycięskiej bramki z ostatniego meczu z Walią.

Sonda przed meczem Walia - Polska. Kto wygra i awansuje na Euro?

Zaraz po wyeliminowaniu Estonii zapytaliśmy Was o to kto wygrał wtorkowy finał i tym samym awansuje na Euro w Niemczech. W sondzie do niedzieli oddano ponad 5 tys. głosów. Okazuje się, że zdania są podzielone - prawie 52 procent głosujących stawia na Polskę (2687 głosów), natomiast około 48 na Walię (2488 głosów).

Nasze pytanie pozostaje otwarte, dlatego jeśli jeszcze nie zagłosowaliście to możecie to zrobić: