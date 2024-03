Porównanie reprezentacji Polski i Walii. Kto lepiej grał na wielkich turniejach? Biało-Czerwoni mają większe doświadczenie

Walia kontra Polski. Kto ma większe sukcesy?

Biało-Czerwoni w MŚ zadebiutowali jeszcze przed drugą wojną światową - w 1938 roku odpadli w 1/8 finału mundialu we Francji. Walijczycy po raz pierwszy w MŚ wystąpili w 1958 roku i dotarli do ćwierćfinału. Później w turnieju tej rangi zagrali jeszcze niespełna półtora roku temu w Katarze, a mają za sobą też dwa starty w mistrzostwach Europy - w 2016 roku sensacyjnie dotarli do półfinału turnieju we Francji, a w ostatnim Euro - w 2021 roku - odpadli w 1/8 finału.

Biało-Czerwoni dwukrotnie byli trzecią drużyną globu - w 1974 i 1982 roku, a w mistrzostwach Starego Kontynentu najlepiej spisali się, podobnie jak ich rywale z Wysp Brytyjskich, w 2016 roku, kiedy osiągnęli ćwierćfinał.

Według ekspertów z "We Global Football" twierdzą, że większe szansa na awans na Euro 2024. Główny argument? "Smoki" grają na własnym terenie, co jest sporą przewagą. (PAP, oprac. własne)