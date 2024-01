Powstał serial o Legii Warszawa. Prime Video pokaże kulisy funkcjonowania stołecznego klubu. Kiedy premiera?

Legia ma swój serial. Kiedy premiera?

Legia Warszawa podjęła współpracę z Prime Video. Już w lutym tego roku kibice stołecznej drużyny będą mogli obejrzeć serial dedykowany "Wojskowym". Kulisy funkcjonowania jednego z największych klubów w Polsce zostaną przedstawione na sześciu odcinakach. Premierowy odcinek trafi na platformę 2 lutego 2024 roku.

- "Legia. Do końca" zaprasza widzów do świata pełnego emocji, ambicji i walki o najwyższe trofea. Sześcioodcinkowy serial koncentruje się na pełnym wyzwań sezonie 2022/2023 - czasie odrodzenia i powrotu Legii po trudnym w historii klubu sezonie 2021/2022. Dokument ukazuje euforię po spektakularnych zwycięstwach, emocje po przegranych meczach, jak również przełamywanie kryzysów, zmiany personalne i drogę do odbudowy pozycji klubu - czytamy w komunikacie klubu.

Prime Video był odpowiedzialny także za serial o Robercie Lewandowskim pt. "Lewandowski - Nieznany". Dostęp do platformy streamingowej kosztuje 49 zł za rok lub 10,99 zł za miesiąc. "Legia. Do końca" to nie ostatni serial o tematyce sportowej w tym roku. Amazon zapowiada jeszcze produkcję o Jakubie Błaszczykowskim.