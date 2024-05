Poznaliśmy skład baraży o PKO Ekstraklasę w Fortuna 1. Lidze. Arka Gdynia musi jeszcze powalczyć Jakub Jabłoński

Oto baraże Fortuna 1. Ligi. Arka Gdynia z nieba do piekła. Z kim zagrają? PAP/Adam Warżawa

Poznaliśmy skład tegorocznych baraży o PKO Ekstraklasę w rozgrywkach Fortuna 1.Ligi. Arka Gdynia przed ostatnim meczem kolejki miała wszystko na tacy, aby wywalczyć bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Ostatecznie świętowanie będą musieli przełożyć i jeszcze powalczyć o prawo gry w Ekstraklasie w następnym sezonie. GKS Katowice pokazał wolę walki do ostatniej kolejki i to oni wrócili po latach posuchy do elity polskiej piłki. Zobaczcie, kto dołączy do nich i Lechii Gdańsk w PKO Ekstraklasie! Kiedy mecze barażowe Fortuna 1. Ligi? Przedstawiamy szczegółowy terminarz!