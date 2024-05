Nicola Zalewski ma problem z regularną grą w AS Romie. Media: Polak zostanie wystawiony na sprzedaż Jakub Jabłoński

Nicola Zalewski w ostatnich meczach włoskiej AS Romy praktycznie nie podnosi się z ławki rezerwowych. Trener Daniele De Rossi nie jest do końca przekonany do niego i w letnim okienku transferowym klub pomyśli o jego sprzedaży - informuje włoska "La Gazetta dello Sport". To koniec przygody reprezentanta Polski w "wiecznym mieście"?